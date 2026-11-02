ROMA, 02 NOV - Domani, alle ore 11.30, si terrà a Palazzo Chigi una riunione, coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per fare il punto sull'ondata di attacchi hacker che ha interessato in Europa i sistemi di refrigerazione commerciale. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Parteciperanno il Direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e i Direttori delle Agenzie di intelligence.
Domani a Palazzo Chigi riunione con Mantovano e i Servizi su attacchi hacker
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