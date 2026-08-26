NEW YORK, 25 AGO - Dolly Parton è morta in seguito a una breve battaglia contro il cancro. Lo riportano i media americani citando lo staff della regina della musica country. "Dopo una breve battaglia contro il cancro, Dolly ci ha lasciato circondata dai suoi cari", ha riferito lo staff.
'Dolly Parton morta dopo una breve battaglia contro il cancro'
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