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'Dolly Parton morta dopo una breve battaglia contro il cancro'

NEW YORK, 25 AGO - Dolly Parton è morta in seguito a una breve battaglia contro il cancro. Lo riportano i media americani citando lo staff della regina della musica country. "Dopo una breve battaglia contro il cancro, Dolly ci ha lasciato circondata dai suoi cari", ha riferito lo staff.

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