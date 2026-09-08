PALERMO, 08 SET - In caso di allerta climatica per il caldo da 'bollino rosso' a Palermo saranno sospese le attività didattiche e chiusi temporaneamente i plessi scolastici comunali. Lo prevede una direttiva firmata oggi dal sindaco Roberto Lagalla e trasmessa ai vertici dell'Istruzione cittadina e al Provveditore agli studi. Faranno eccezione gli istituti dotati di impianti di climatizzazione adeguati e funzionanti, previa attestazione dei dirigenti scolastici. Le scuole potranno attivare la didattica a distanza per garantire la continuità del calendario. Il Comune predisporrà inoltre un piano per potenziare nel lungo periodo gli impianti di condizionamento e individuare soluzioni temporanee contro il caldo. "La sicurezza e il benessere dei nostri studenti, delle loro famiglie e di tutto il personale scolastico sono una priorità assoluta - afferma il sindaco Lagalla - di fronte alla possibilità di eventi climatici estremi, non possiamo permetterci di attendere che l'emergenza si manifesti: dobbiamo essere pronti ad agire prima, con decisioni chiare e tempestive. È una scelta di responsabilità che mette al centro la sicurezza di chi ogni giorno vive la scuola".
Direttiva sindaco di Palermo, scuole chiuse con 'bollino rosso' per il caldo
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