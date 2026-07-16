CARACAS, 16 LUG - "Ringraziamo il Dipartimento di Stato e il Segretario Marco Rubio per il loro fermo sostegno al popolo venezuelano e il loro impegno per il recupero democratico del Venezuela. Da parte dell'Assemblea Nazionale del 2015 ratifichiamo il nostro impegno ad avanzare, con unità e responsabilità, verso il recupero e la ricostruzione del paese, il ristabilimento dell'istituzionalità democratica e una transizione pacifica". Con questo messaggio Dinorah Figuera, la nuova figura dell'opposizione venezuelana che adesso gode dei favori di Washington, ha ringraziato per il comunicato del Dipartimento di Stato Usa in cui si manifestava sostegno al dialogo sulla transizione che prenderà il via il primo agosto con le autorità del governo ad interim di Delcy Rodríguez. "Questo annuncio rappresenta un importante passo avanti nel processo di riconciliazione politica (...) apprezziamo l'impegno a rafforzare le istituzioni democratiche, migliorare il sistema elettorale e ripristinare le garanzie di partecipazione politica", affermava la nota pubblicata in precedenza dal portavoce di Rubio, Thomas Pigott.
Dinorah Figuera ringrazia Washington per il sostegno alla transizione in Venezuela
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