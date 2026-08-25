TEL AVIV, 25 AGO - Il deputato di estrema destra Zvi Sukkot è stato filmato questa mattina mentre distruggeva con altre persone a colpi di mazza il Monumento ai Martiri nel villaggio palestinese di Adama, vicino a Nablus. Sukkot e le persone che lo accompagnavano sono stati presi in custodia dall'Idf e dalla guardia di frontiera. Nel video si vede, durante la distruzione, un soldato che sta di guardia. L'Idf ha dichiarato: "Questa mattina, il deputato e i suoi collaboratori hanno effettuato il 'tour dei monumenti' sotto la scorta di truppe delle Forze di Difesa Israeliane, distolte dai loro compiti per questa missione", aggiungendo che "contrariamente a quanto concordato, i partecipanti hanno agito in modo ingannevole e manipolativo, senza autorizzazione e in completa violazione del piano approvato, e hanno iniziato a demolire uno dei monumenti commemorativi nel villaggio di Adama". Quando le truppe "si sono accorte di quanto stava accadendo, hanno avvisato i loro comandanti, i quali hanno quindi ordinato alle forze di interrompere il tour e di allontanare Sukkot e i suoi collaboratori dal villaggio", ha inoltre spiegato l'esercito israeliano. Il monumento distrutto, secondo i media locali, onora un terrorista coinvolto in un attentato del 2003 in cui quattro persone furono uccise e oltre 20 ferite. "Qualche giorno fa ho chiesto all'esercito di intervenire per rimuovere i monumenti che commemorano i terroristi nei villaggi di Adama e Burin, ma purtroppo sono rimasti al loro posto. Perciò sono intervenuto personalmente per farli rimuovere", ha detto Sukkot in un video.
Deputato di estrema destra israeliano distrugge monumento palestinese vicino Nablus
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