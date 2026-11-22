WASHINGTON, 22 NOV - Delta Air Lines ha risolto un problema relativo al proprio sistema di calcolo del peso e del bilanciamento che oggi ha causato ritardi in tutti gli Stati Uniti. Lo ha reso noto la compagnia aerea in un comunicato. Secondo quanto riferito, il sistema automatizzato utilizzato per calcolare il peso e il bilanciamento dei voli in partenza è ora pienamente operativo.
Delta ha risolto il problema che ha fermato i voli ad Atlanta
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