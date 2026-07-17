CARACAS, 16 LUG - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dichiarato di non essere stata informata in anticipo dell'operazione che il 3 gennaio scorso ha portato alla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro da parte delle autorità statunitensi. In un'intervista all'emittente americana Real America's Voice, Rodríguez ha affermato che l'arresto "mi colse completamente di sorpresa" e che "non vi fu alcun accordo né conoscenza preventiva" da parte del governo venezuelano. La leader ha inoltre confermato l'esistenza di canali di comunicazione diretti tra Caracas e l'amministrazione del presidente Donald Trump, inclusi contatti con il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo Rodríguez, i colloqui riguardano il reinserimento del Venezuela nel sistema finanziario internazionale e nuovi investimenti. Ha sostenuto che l'economia è in ripresa grazie al settore petrolifero, con una produzione di 1,2 milioni di barili al giorno, ribadendo di considerare Maduro il "legittimo presidente" del Paese sudamericano.
Delcy Rodríguez 'nessun accordo per l'arresto di Maduro, mi ha colto di sorpresa'
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