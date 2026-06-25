Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Delcy Rodriguez, ci sono 32 morti e oltre 700 feriti

CARACAS, 25 GIU - "Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira. Ci sono decine di edifici danneggiati. Là è una vera tragedia. Stiamo ricevendo squadre di recupero e di soccorso. Voglio ringraziare il presidente Trump, come altri governi che ci stanno aiutando". Lo ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando sul bilancio delle vittime per il terremoto nel Paese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
CARACAS
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...