BOGOTÀ, 24 AGO - Il presidente colombiano Abelardo De la Espriella ha ordinato l'avvio di operazioni coordinate con le forze di polizia per individuare ed espellere gli stranieri in posizione irregolare nel Paese. La direttiva, annunciata dopo un consiglio di sicurezza a Barranquilla, prevede che le prime espulsioni siano eseguite già nel corso della settimana. Il governo ha indicato come priorità gli stranieri privi di regolare status migratorio che commettono reati, precisando che le misure riguarderanno cittadini di qualsiasi nazionalità. De la Espriella ha rivendicato la responsabilità politica dell'iniziativa e affermato che lo Stato non tollererà l'ingresso o la permanenza irregolare sul territorio. La stretta si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio e delle frontiere. Tra le misure già adottate figurano il rafforzamento dei controlli negli aeroporti e ai valichi di frontiera. Le autorità hanno inoltre respinto all'aeroporto José María Córdova un cittadino statunitense collegato a un presunto caso di turismo sessuale.
De la Espriella ordina operazioni contro l'immigrazione irregolare in Colombia
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