WASHINGTON, 10 NOV - Danielle Alvarez, già nell'ufficio stampa della Casa Bianca, è data come favorita per diventare la nuova portavoce di Donald Trump secondo la piattaforma di previsione Kalshi. Alvarez è in testa con il 20%, seguita dalla collega dell'ufficio stampa aggiunta Anna Kelly (14%-16%) e dall'opinionista conservatore Scott Jennings (7%). Nata nel 1988 Alvarez è stata consulente senior nella campagna elettorale di Trump nel 2024 ed è stata direttrice della comunicazione del Comitato Nazionale Repubblicano per le midterm del 2022. In precedenza, è stata direttrice della comunicazione per la regione del Golfo meridionale durante la campagna del tycoon del 2020.
'Danielle Alvarez è la favorita per diventare la nuova portavoce della Casa Bianca'
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