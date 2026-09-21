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Dalla favela di Rio al Congresso Usa, premiato il progetto di Maré

RIO DE JANEIRO, 21 SET - Dalle favelas di Rio de Janeiro alla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti: il Projeto Uerê, fondato dall'educatrice italo-brasiliana Yvonne Bezerra de Mello, ha conquistato il David Rubenstein Prize 2026, riconoscimento per l'eccellenza nell'alfabetizzazione, accompagnato da un premio di 150mila dollari, che sará consegnato il 5 novembre. L'iniziativa, nata nel 1998 nel Complexo da Maré, uno dei principali agglomerati di favelas della zona nord carioca, offre sostegno educativo a minori esposti alla violenza armata, alla povertà e a situazioni di forte stress. Al centro del programma c'è la pedagogia Uerê-Mello, un metodo che affronta le difficoltà di apprendimento legate ai traumi attraverso lezioni brevi, di 12-15 minuti, adattate alla capacità di concentrazione dei bambini. Nel corso della sua attività, il progetto ha assistito oltre 3mila minori e la sua metodologia è stata adottata anche in alcuni Paesi europei per sostenere l'apprendimento dei piccoli rifugiati provenienti da zone di conflitto. "Uno dei grandi problemi del mondo è alfabetizzare i bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità sociale - spiega Bezerra de Mello all'ANSA -.Noi siamo riusciti a farlo con grande competenza. Questo premio ci offrirà l'opportunità di insegnare in Paesi che affrontano gli stessi problemi educativi del Brasile".

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