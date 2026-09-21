RIO DE JANEIRO, 21 SET - Dalle favelas di Rio de Janeiro alla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti: il Projeto Uerê, fondato dall'educatrice italo-brasiliana Yvonne Bezerra de Mello, ha conquistato il David Rubenstein Prize 2026, riconoscimento per l'eccellenza nell'alfabetizzazione, accompagnato da un premio di 150mila dollari, che sará consegnato il 5 novembre. L'iniziativa, nata nel 1998 nel Complexo da Maré, uno dei principali agglomerati di favelas della zona nord carioca, offre sostegno educativo a minori esposti alla violenza armata, alla povertà e a situazioni di forte stress. Al centro del programma c'è la pedagogia Uerê-Mello, un metodo che affronta le difficoltà di apprendimento legate ai traumi attraverso lezioni brevi, di 12-15 minuti, adattate alla capacità di concentrazione dei bambini. Nel corso della sua attività, il progetto ha assistito oltre 3mila minori e la sua metodologia è stata adottata anche in alcuni Paesi europei per sostenere l'apprendimento dei piccoli rifugiati provenienti da zone di conflitto. "Uno dei grandi problemi del mondo è alfabetizzare i bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità sociale - spiega Bezerra de Mello all'ANSA -.Noi siamo riusciti a farlo con grande competenza. Questo premio ci offrirà l'opportunità di insegnare in Paesi che affrontano gli stessi problemi educativi del Brasile".
Dalla favela di Rio al Congresso Usa, premiato il progetto di Maré
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