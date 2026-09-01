TORINO, 01 SET - Dalle battaglie contro il Tav fra le montagne della Valle di Susa alle simpatie per gli stucchi e i broccati delle case reali: Marina Pittau, 57 anni, sindaca di Mattie (Torino) e già volto storico delle amministrazioni locali che si oppongono alla nuova ferrovia Torino-Lione, è il coordinatore regionale per il Piemonte del Nuovo Partito Monarchico Nazionale. La nomina è stata ufficializzata "con particolare soddisfazione" dalla pagina Instagram del soggetto politico. Pittau è stata confermata sindaca di Mattie dalle elezioni del 2024 con uno scarto di 22 voti (il paese conta poco più di 600 abitanti). In passato si è schierata nettamente contro il Tav anche se l'ala più dura del movimento valsusino non le ha risparmiato delle critiche: è accaduto, per esempio, nel 2023, quando fu fotografata nel cantiere di Chiomonte durante una visita del ministro Matteo Salvini. A sua volta, lo scorso 26 luglio ha pubblicato un post pronunciando la sua "piena condanna" degli attacchi No Tav alle forze dell'ordine. Nel 2022 fu lanciata una petizione su Change.org per chiederne le dimissioni da sindaca in quanto considerata vicina al partito Italexit di Gianluigi Paragone e bollata (dai promotori dell'iniziativa) come No Vax e filo-putiniana. Il Nuovo Partito Monarchico Nazionale è stato fondato da Nicola Filippo Giorni Sisi 'Conte di Anghiari e Monferrato'. Alla Pittau è stato affidato l'incarico di "promuovere la crescita e la radicazione" del partito in Piemonte, una regione che "rappresenta una realtà di grande importanza nella storia politica, culturale ed economica della nostra Nazione". "Siamo certi - si legge nel messaggio - che la dottoressa Pittau saprà affrontare questo incarico con serietà, equilibrio, determinazione e spirito di servizio".
Dai No Tav alle simpatie per i re, sindaca della Valle Susa entra nel Partito Monarchico
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