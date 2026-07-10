Cuba, quarto blackout totale del 2026 manda in tilt la rete elettrica nazionale

Il 14 luglio alle 17.30 la presentazione nel Salone Vanvitelliano e l’inaugurazione in via X Giornate

Sponsorizzato

Con GdB Replica + Tablet hai l’edizione digitale del Giornale di Brescia e un tablet Samsung Galaxy o Apple iPad incluso. Una formula a noleggio comoda e senza pensieri per restare sempre aggiornati.