ROMA, 15 SET - È "probabile" che il drone abbattuto ieri sera dai caccia italiani nello spazio aereo lituano fosse russo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante un briefing con i media dopo nell'ambito dell'incontro bilaterale avuto oggi in Lituania con il suo omologo, Robertas Kaunas.
Crosetto, 'è probabile che il drone abbattuto fosse russo'
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