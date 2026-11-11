ROMA, 11 NOV - "Fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, coi mezzi e gli strumenti che ci sono, mandare una mail a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c'è una bomba". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, circa gli allarmi bomba in diverse scuole di Roma arrivati negli ultimi minuti a margine dell'evento del Sole 24 Ore: 'Il Paese che cambia', avvertendo che "ne vedremo sempre di più, perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta".
Crosetto, allarmi bomba a scuola? Strategia terrore ma anche mitomani
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