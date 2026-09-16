ROMA, 16 SET - E' salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso. Lo riferisce la Protezione civile palestinese, citata da Al-Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Filmati verificati da Al-Jazeera, scrive l'emittente araba, mostrano squadre di soccorso intente a estrarre bambini piccoli dalle macerie, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Secondo i testimoni e i filmati verificati, si potevano udire le grida di aiuto dei bambini provenire da sotto il cemento, mentre le squadre della protezione civile faticavano a raggiungere le persone rimaste sepolte all'interno. Un altro video mostra una bambina estratta viva dalle rovine e diversi sopravvissuti che emergono dalle macerie - tra cui bambini piccoli che apparivano senza fiato - prima di essere trasportati via in ambulanza. L'edificio, stando a testimoni locali, era a più piani. Sotto le macerie ci sarebbero sei famiglie.
Crollo palazzo Gaza, 11 morti di cui 5 bambini, si scava tra le macerie
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...