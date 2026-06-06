Crollo in una palazzina dopo un'esplosione, si cerca ancora una dispersa

PORTO SANT'ELPIDIO, 06 GIU - A Porto Sant'Elpidio (Fermo) proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa a seguito del crollo avvenuto in una palazzina di due piani, dopo un'esplosione probabilmente di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e tre feriti mentre si cerca la donna dispersa. Sul posto sono presenti, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche il prefetto Edoardo D'Alascio, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Fermo sono impegnate dalle ore 6 circa dopo l'esplosione e il crollo nella palazzina in via Trentino. Stanno operando due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Fermo, con il supporto della squadra di Civitanova Marche (Macerata) e Ancona, delle unità cinofile e del personale Usar, attivato per le operazioni di ricerca tra le macerie. Grazie all'impiego dell'autoscala, sono state evacuate due persone dall'appartamento adiacente all'edificio interessato dall'esplosione. Nel corso delle operazioni è stato constatato il decesso di un uomo mentre stato estratto vivo un ragazzo.