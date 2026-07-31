MESSINA, 31 LUG - I dispersi nel crollo dell'edificio del rione Pistunina di Messina sono l'imprenditore Carmelo Leone, le sue sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima Santino Magazzù, e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. La sesta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica.
Crollo edificio Messina, chi sono i sei dispersi
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