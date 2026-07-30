Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Crollo edificio: cliente negozio, 'uscita in tempo, è venuto tutto giù'

MESSINA, 30 LUG - "Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta". Così una donna di 40 anni che si trovava nel negozio gestito da cinesi a Messina poco prima che il palazzo crollasse.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Crollo edificioMESSINA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...