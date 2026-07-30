MESSINA, 30 LUG - "Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta". Così una donna di 40 anni che si trovava nel negozio gestito da cinesi a Messina poco prima che il palazzo crollasse.
Crollo edificio: cliente negozio, 'uscita in tempo, è venuto tutto giù'
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