TREVISO, 18 NOV - Questa mattina in un immobile di Treviso si è verificato un infurtunio sul lavoro in seguito al quale ha perso la vita un operaio di 53 anni intento ad opere di ristrutturazione. Secondo quanto si è appreso l'uomo sarebbe stato travolto dal crollo di un solaio. Sul posto carabinieri, Vigili del fuoco, Spisal e Suem 118.
Crolla un solaio, morto un operaio a Treviso
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