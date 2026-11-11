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Crolla un palazzo di 3 piani a Brooklyn, persone tra le macerie

WASHINGTON, 11 NOV - Un palazzo di tre piani a Brooklyn è crollato lasciando diverse persone tra le macerie. Lo riporta la Cnn. L'edificio è crollato nel quartiere di Flatbush, in un'area residenziale nel sud di Brooklyn, attorno alle 16 ora locale, le 22 in Italia. Due persone sono state portate in ospedale mentre i soccorritori proseguono le ricerche di eventuali individui rimasti intrappolati all'interno, hanno detto i vigili del fuoco sottolineando di aver utilizzato droni e torce elettriche per facilitare le operazioni.

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