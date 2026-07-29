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++ Crolla tettoia in cantiere, un morto ed un ferito tra gli operai ++

MESAGNE, 29 LUG - Un operaio è morto ed un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del commissariato per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato al 'Perrino' di Brindisi.

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