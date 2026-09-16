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Crolla miniera d'oro in Sudan, almeno 60 morti

IL CAIRO, 16 SET - Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori: lo hanno riferito all'Afp due sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera di Al-Zaraa, vicino alla città di El-Nahud nel Kordofan Occidentale, hanno iniziato a cedere martedì e, entro la mattina seguente, erano stati recuperati 60 corpi. "Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno", ha dichiarato uno dei sopravvissuti, Khair al-Sayyed Jabara, al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte.

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