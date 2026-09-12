ROMA, 12 SET - Se Volodymyr Zelensky desidera davvero incontrare il presidente russo Vladimir Putin, è libero di recarsi a Mosca e l'invito precedentemente rivoltogli rimane valido. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il presidente ucraino ha proposto un incontro con Putin al G20 di dicembre a Miami. "Se desidera davvero incontrare Putin, può venire a Mosca, come Putin stesso ha dichiarato in precedenza", ha detto Peskov alla Tass.
Cremlino, 'Zelensky vuole vedere Putin? Venga lui a Mosca'
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