MOSCA, 05 OTT - "Non ci devono essere dubbi che il nostro ministero della Difesa e altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando quanto scritto dal Financial Times, secondo il quale l'Estonia sta traferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Lo riferisce l'agenzia Interfax Russa.
Cremlino su truppe in Estonia, 'disponiamo dei mezzi per monitorare i confini'
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