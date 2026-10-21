ROMA, 21 OTT - La posizione contraria di Mosca a una tregua con l'Ucraina nei raid sugli impianti energetici con non è cambiata: "Abbiamo bisogno della pace, non di un cessate il fuoco", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass, mentre il presidente Vladimir Putin si appresta ad incontrare a San Pietroburgo l'inviato statunitense Steve Witkoff.
Cremlino, 'siamo sempre contrari a una tregua energetica, serve la pace'
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