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Cremlino, 'Putin esaminerà proposte di Witkoff, ma molto dipende da Kiev'

ROMA, 21 OTT - Tutte le proposte portate dall'inviato americano Steve Witkoff all'incontro con Vladimir Putin a San Pietroburgo "saranno esaminate dal presidente", ma "molto dipende, ovviamente, dagli ucraini, da quanto siano disposti a impegnarsi concretamente per una soluzione pacifica". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista alla televisione russa ripresa dall'agenzia Interfax.

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