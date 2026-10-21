ROMA, 21 OTT - Tutte le proposte portate dall'inviato americano Steve Witkoff all'incontro con Vladimir Putin a San Pietroburgo "saranno esaminate dal presidente", ma "molto dipende, ovviamente, dagli ucraini, da quanto siano disposti a impegnarsi concretamente per una soluzione pacifica". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista alla televisione russa ripresa dall'agenzia Interfax.
Cremlino, 'Putin esaminerà proposte di Witkoff, ma molto dipende da Kiev'
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