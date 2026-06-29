MOSCA, 29 GIU - Nei lunghi colloqui avuti tra venerdì e sabato in Russia, il presidente russo Vladimir Putin e quello bielorusso Alexander Lukashenko hanno discusso dei "tentativi di provocare la Bielorussia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. I colloqui, svoltisi nella residenza presidenziale russa di Valdai e ai quali non è seguita alcuna dichiarazione ai giornalisti, si sono svolti prima di una visita fatta oggi da Lukashenko a Pechino, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. Nei giorni precedenti, Volodymyr Zelensky aveva minacciato un intervento contro la Bielorussia se non avesse smantellato dei ripetitori che, secondo il leader ucraino, servono a guidare i droni russi negli attacchi sul territorio ucraino. Durante i colloqui a Valdai, Putin e Lukashenko hanno discusso questioni strategiche, "incluse quelle relative alla sicurezza, alla sicurezza regionale, all'escalation delle tensioni da parte di alcuni Paesi europei, ai tentativi di provocare la Bielorussia e così via", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax.
Cremlino, 'Putin e Lukashenko hanno discusso le provocazioni contro la Bielorussia'
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