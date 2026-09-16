MOSCA, 16 SET - "Finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti e argomentazioni basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, ha commentato le dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia americano, secondo le quali i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che sostengono l'Ucraina. Il Dipartimento Usa ha anche annunciato l'incriminazione di cinque persone attualmente latitati.
Cremlino, 'non commentiamo accuse Usa senza prove minimamente convincenti'
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