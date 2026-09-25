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Cremlino, 'licenza missili Patriot a Kiev? Zelensky dice molte cose, monitoriamo'

MOSCA, 25 SET - Volodymyr Zelensky "recentemente sta dicendo molte cose". Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato l'annuncio del presidente ucraino secondo il quale Donald Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Peskov, citato dall'agenzia Tass, ha comunque sottolineato che la Russia "sta monitorando molto da vicino quali Paesi stanno fornendo quali licenze e fornendo quali armi" a Kiev, e tiene "tutto questo attentamente in conto".

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