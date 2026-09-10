MOSCA, 10 SET - La "presunta minaccia per l'aereo" di Volodymyr Zelensky "non esisteva, e questo è stato riconosciuto dagli stessi ucraini". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito dell'allarme provocato ieri dalle parole del premier norvegese, Jonas Gahr Stoere, secondo il quale l'aereo del presidente ucraino era stato "quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia". Lo riferisce Interfax.
Cremlino 'la minaccia all'aereo di Zelensky non esisteva'
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