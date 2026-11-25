(Vedi: 'Media Libia, 'esercito di Haftar...' delle 08.38) ROMA, 25 NOV - Il Cremlino ritiene che la Libia abbia il diritto legittimo di rispondere all'attacco ucraino alla base navale di Bengasi, dove sono state colpite una unità militare e una nave civile russe. Lo ha detto il portavoce, Dmitry Peskov. "Naturalmente, qualsiasi Stato non lascia impunite le aggressioni contro la vita dei propri militari", ha dichiarato Peskov, citato dall'agenzia Interfax.
Cremlino, 'la Libia ha il diritto di rispondere all'aggressione a Bengasi'
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