Cremlino ai leader E3, 'difficile immaginare un accordo con Kiev'

MOSCA, 08 GIU - "E' veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citando le parole del presidente Vladimir Putin, in risposta alla dichiarazione di ieri dei leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Ucraina, in cui gli E3 sostengono la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con quello russo. Putin "ha sottolineato le azioni che abbiamo visto dal regime di Kiev, compresi i crimini terroristici contro i bambini", ha affermato il suo portavoce.