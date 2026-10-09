Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Cpi, 'sanzioni Usa attacco allo Stato di diritto, la storia giudicherà'

(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 09 OTT - Le sanzioni degli Usa sono "un attacco allo Stato di diritto e agli stessi fondamenti dell'ordine giuridico internazionale, che infligge un duro colpo al principio fondamentale secondo cui nessuno è al di sopra della legge". E' quanto rende noto in una dichiarazione la Corte Penale Internazionale aggiungendo che "la storia giudicherà questo momento". (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...