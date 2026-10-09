(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 09 OTT - Le sanzioni degli Usa sono "un attacco allo Stato di diritto e agli stessi fondamenti dell'ordine giuridico internazionale, che infligge un duro colpo al principio fondamentale secondo cui nessuno è al di sopra della legge". E' quanto rende noto in una dichiarazione la Corte Penale Internazionale aggiungendo che "la storia giudicherà questo momento". (ANSA-AFP).
Cpi, 'sanzioni Usa attacco allo Stato di diritto, la storia giudicherà'
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