SAN JOSÉ, 20 OTT - Centinaia di studenti, docenti e dipendenti universitari sono scesi in piazza in Costa Rica contro i tagli ai finanziamenti delle università pubbliche. La manifestazione, convocata dal Consiglio nazionale dei rettori (Conare), è partita da San Pedro de Montes de Oca e ha raggiunto il Parlamento, con la partecipazione di sindacati e rappresentanti del Frente Amplio, partito di sinistra. La protesta è stata organizzata dopo l'approvazione, in commissione parlamentare, di un taglio di 8.048 milioni di colones, pari a circa 17 milioni di dollari, al Fondo speciale per il finanziamento dell'istruzione superiore (Fees) per il 2027. La misura prevede di destinare le risorse al sistema pensionistico degli insegnanti. I rettori hanno avvertito che le mobilitazioni proseguiranno se il dialogo con le autorità non porterà risultati. Durante la manifestazione è stato inoltre imbrattato il monumento dedicato all'ex presidente José Figueres Ferrer, considerato il padre della moderna democrazia costaricana, sul quale è stata scritta la frase "Senza cultura non ci sono monumenti".
Costa Rica, in piazza gli universitari contro i tagli ai fondi pubblici
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