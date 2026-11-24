BRUXELLES, 24 NOV - La scelta del prossimo presidente della Bce sarà uno dei dossier sul tavolo del Consiglio europeo straordinario del 26 e 27 novembre. Lo scrive Antonio Costa nella lettera di invito ai 27 leader europei. "Inizieremo giovedì 26 novembre alle ore 10.00 con un vertice dell'Eurogruppo in formato inclusivo. Ho invitato la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde e il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis a illustrare le loro analisi sugli attuali sviluppi economici. Sarà anche l'occasione per ringraziare Christine Lagarde per la sua guida costante e determinata alla guida della Bce dal novembre 2019 e per il suo impegno incrollabile a favore del progetto europeo", aggiunge il presidente del Consiglio europeo.
Costa ai 27, 'sul tavolo del summit anche presidenza Bce, ci sarà Lagarde'
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