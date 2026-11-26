BRUXELLES, 27 NOV - "Abbiamo discusso della proposta della Commissione relativa al prestito supplementare a favore dell'Ucraina: 24 Stati membri hanno appoggiato la proposta. Uno di essi, la Bulgaria, parteciperà solo alla componente non militare, concentrandosi sulle regioni in cui è presente la propria minoranza nazionale. Torneremo su questa questione a dicembre". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa al termine del vertice Ue.
Costa: '24 Paesi Ue sostengono l'extra prestito per l'Ucraina'
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