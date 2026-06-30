La Corte Suprema ferma Trump sullo Ius soli

Doccia gelata per Donald Trump dalla Corte Suprema. La Corte ha respinto le restrizioni introdotte nel primo mandato dal presidente Usa sullo Ius soli, la legge che prevede l’acquisizione della cittadinanza per diritto di nascita. Trump aveva infatti firmato un ordine esecutivo che limitava questo diritto: la Suprema Corte americana, però, ha stabilito (con 5 voti a favore e 4 contrari) che la decisione del presidente risulta incompatibile con il quattorcesimo emendamento della Costituzione statunitense, che stabilisce che «tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti», ha spiegato il presidente della Corte Suprema John Roberts.
L’ordine esecutivo
Quelllo di limitare l’ottenimento della cittadinanza per diritto di nascita era una della principali promesse di Trump in campagna elettorale. L’ordine esecutivo firmato dal tycoon poche ore dopo l’inizio del suo mandato prevedeva l’esclusione dal diritto di cittadinanza per nascita dei figli di genitori privi di status legale permanente, come ad esempio immigrati irregolari o persone con permessi temporanei di residenza negli Usa.
La decisione della Corte
La decisione di oggi della Corte Suprema ha bocciato quest’ordinanza trumpiana, riaffermando il principio secondo cui chi nasce sul territorio americano è cittadino degli Stati Uniti, anche quando i genitori si trovano nel Paese senza un regolare status migratorio o in condizioni di permanenza temporanea.
La sentenza si fonda sull'interpretazione consolidata del quattordicesimo emendamento della Costituzione americana, adottato nel 1868 dopo la Guerra civile, da sempre interpretato come una garanzia del principio dello Ius soli negli Usa.