BUENOS AIRES, 25 GIU - La Corte Suprema argentina ha respinto oggi un ricorso presentato dal governo di Javier Milei contro la sentenza cautelare che obbliga l'esecutivo a rispettare i termini della Legge sul Finanziamento delle Università approvata dal Parlamento ad agosto del 2025. La sentenza intima quindi il governo a concedere un aumento salariale al personale docente e non docente delle università, a indire la contrattazione collettiva e a incrementare i fondi destinati alle borse di studio previste dalla legge. Milei si oppone alla legge sostenendo che compromette l'obiettivo di 'deficit zero' fissato dal governo e che non prevede un'allocazione di bilancio realistica. Il presidente ha affermato che si tratta di una iniziativa "irresponsabile" e ha accusato i firmatari della legge di essere "degenerati fiscali". L'opposizione ribatte tuttavia che dall'inizio del mandato il governo ha approvato incentivi e condoni fiscali che incidono negativamente sul gettito senza tenere conto di come bilanciare tale diminuzione degli ingressi.
Corte Suprema argentina obbliga Milei a rispettare legge su finanziamento università
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