Cornacchia aggressiva a Pordenone, Tar sospende ordinanze per abbatterla

PORDENONE, 08 GIU - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha sospeso con effetto immediato le due ordinanze del sindaco di Pordenone che disponevano l'abbattimento di una cornacchia ritenuta responsabile di comportamenti aggressivi e difensivi legati alla presenza della prole. Lo rende noto la Lav. Il provvedimento è arrivato dopo il ricorso presentato dall'associazione animalista, che aveva impugnato le due diverse ordinanze emanate dal Comune. La vicenda è iniziata nelle scorse settimane, quando una cornacchia aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti in un'area urbana di Pordenone presumibilmente per proteggere il nido e i piccoli. Dopo alcune segnalazioni e interventi di monitoraggio, il sindaco Alessandro Basso aveva firmato un'ordinanza che autorizzava l'abbattimento dell'animale per motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento era stato contestato tra gli altri dalla Lav, che aveva presentato ricorso sostenendo che esistessero soluzioni alternative e non cruente. Nel frattempo il Comune aveva emanato una seconda ordinanza con contenuti analoghi. "La condanna a morte degli animali è sempre inaccettabile - ha dichiarato Massimo Vitturi, responsabile Animali selvatici della Lav - tanto più quando si tratta di comportamenti di difesa della prole". L'associazione chiede ora all'Amministrazione comunale di aprire un confronto per individuare soluzioni alternative all'abbattimento e favorire la convivenza con la fauna selvatica.