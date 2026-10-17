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Conte, M5s pronto, spero che a giorni inizi il confronto tra le opposizioni

ROMA, 17 OTT - "Noi l'abbiamo detto, siamo pronti, e quindi speriamo davvero che nei prossimi giorni ci possa iniziare a confrontare con le altre forze di opposizione". Lo ha affermato il leader del M5s Giuseppe Conte, a margine della manifestazione della Cgil a Roma, rispondendo a una domanda sulla deadline sul programma e sulle primarie del campo progressista.

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