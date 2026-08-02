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Conte, il nodo Ucraina lo scioglieremo con le primarie

ROMA, 02 AGO - Il nodo della politica estera "lo scioglieremo con le primarie. Faremo decidere gli italiani. Se dovessi essere partecipe delle primarie e vincente il giorno dopo mi batterò in Europa per trovare una soluzione negoziale che tuteli gli interessi dell'Ucraina, che è il Paese aggredito". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte intervistato alla manifestazione PiazzAsiago, ad Asiago.

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