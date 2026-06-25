ROMA, 25 GIU - Sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che rigettando i ricorsi hanno confermato i 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Moretti rischia ora di finire in carcere.
Condanne definitive per la strage di Viareggio, Moretti andrà in carcere
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...