Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Commissione Israele, 'nessuna proroga, le urne chiuderanno alle 22'

TEL AVIV, 27 OTT - La Commissione elettorale centrale israeliana ha deciso che l'orario del voto non sarà prorogata e le urne chiuderanno alle 22 come previsto (le 21 in Italia). Il Likud di Benjamin Netanyahu aveva chiesto che l'orario di voto venisse prolungato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
TEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...