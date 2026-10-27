TEL AVIV, 27 OTT - La Commissione elettorale centrale israeliana ha deciso che l'orario del voto non sarà prorogata e le urne chiuderanno alle 22 come previsto (le 21 in Italia). Il Likud di Benjamin Netanyahu aveva chiesto che l'orario di voto venisse prolungato.
Commissione Israele, 'nessuna proroga, le urne chiuderanno alle 22'
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