BOGOTÁ, 25 AGO - L'ex presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha celebrato la decisione della Corte Costituzionale che ha convalidato gran parte della riforma delle pensioni promossa durante il suo governo, al termine di oltre un anno di revisione giudiziaria. "È stata approvata la maggior parte della nuova legge", ha affermato, sottolineando che "delle tre riforme fondamentali del mio governo - lavoro, pensioni e salute - resta solo quella della salute". Il tribunale ha stabilito che la Camera dei Rappresentanti ha sanato correttamente i vizi procedurali denunciati dall'opposizione per gran parte del testo. Tuttavia, la Corte ha ordinato che un gruppo limitato di articoli torni in aula per una nuova deliberazione, concedendo 30 giorni lavorativi per completare l'iter e un'eventuale conciliazione con il Senato. La porzione della normativa che ha ricevuto l'avallo definitivo entrerà in vigore il 1 aprile 2027. La data originale, fissata al 1 luglio 2025, è infatti slittata a causa del prolungato iter legale che ne aveva sospeso l'applicazione.
Colombia, via libera della Corte alla legge sulle pensioni promossa da Petro
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