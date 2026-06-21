BOGOTÁ, 21 GIU - Dai primi dati delle presidenziali emersi finora in Colombia, il candidato trumpiano Abelardo De la Espriella è in leggero vantaggio rispetto a quello della sinistra, Ivan Cepeda. In particolare, con il 28% dei seggi scrutinati, De la Espriella è al 50,43%, mentre il su avversario al 47,99.
Colombia, dai primi dati de la Espriella in leggero vantaggio
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