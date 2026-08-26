TOLIMA, 25 AGO - Sono 16 gli incendi boschivi attivi in cinque dipartimenti della Colombia, secondo l'ultimo bilancio dell'Unità nazionale per la gestione del rischio di disastri (Ungrd), aggiornato al 25 agosto. I roghi interessano soprattutto il dipartimento di Tolima, dove si registrano otto focolai, seguito da quelli di Nariño con quattro, Cundinamarca con due, Valle del Cauca e Boyacá con uno ciascuno. Altri tre incendi risultano sotto controllo e 19 sono monitorati dalle autorità. A Tolima, i comuni di Coello e Lérida sono stati indicati come prioritari per i rischi per infrastrutture, abitazioni e mezzi di sussistenza. La risposta è stata rafforzata con l'invio di 15 vigili del fuoco da Bogotà e di circa 30 da Antioquia. Le autorità hanno inoltre approvato una ricompensa fino a 100 milioni di pesos per informazioni utili a identificare i responsabili di eventuali incendi dolosi. L'Ungrd segnala che caldo e siccità associati al fenomeno di El Niño favoriscono i roghi, ma molti incendi sono attribuiti anche all'azione umana.
Colombia, 16 incendi boschivi attivi in cinque dipartimenti
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