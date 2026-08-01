BOLZANO, 01 AGO - Un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata detritica che ha colpito Biathlon Arena di Anterselva, sede delle gara dei giochi olimpici Milano Cortina. Fango, massi e tronchi d'albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. I Vigili del fuoco volontari di Anterselva di Mezzo sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza la zona e avviare, in collaborazione con i tecnici e gli enti competenti, le prime operazioni di bonifica e ripristino. Fortunatamente non si registrano feriti. L'entità dei danni materiali è ancora in fase di valutazione.
Colata di fango ad Anterselva sulla Biathlon Arena di Milano Cortina
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