Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Cnn, nessun segnale che Israele parteciperà al nuovo attacco Usa contro l'Iran

ROMA, 01 AGO - Non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana. Lo riferisce la Cnn, dopo che fonti citate dalla Cbs avevano affermato che Stati Uniti e Israele stavano pianificando congiuntamente un'imminente campagna di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche iraniane. Da parte sua, Abc News cita una fonte secondo cui gli attacchi sono stati discussi con funzionari israeliani, ma non è ancora chiaro se Israele sarà direttamente coinvolto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...