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Cnn, Abdul El-Sayed ha vinto la candidatura dem in Michigan

WASHINGTON, 05 AGO - Secondo le proiezioni del Decision Desk della Cnn, Abdul El-Sayed otterrà la candidatura democratica per il Senato Usa in Michigan, regalando ai progressisti un'importante vittoria in una primaria decisiva. Il candidato dell'ala progressista dem ha sconfitto la deputata Haley Stevens.

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